Tesla - Prodotto il primo Cybertruck di serie

(Di domenica 16 luglio 2023) Ci sono voluti quasi quattro anni (per l'esattezza 1.332 giorni), ma oggi, 15 luglio 2023, ildiha lasciato le linee produttive della Gigafactory Texas. Una scommessa già vinta in partenza con i numeri record delle prenotazioni, con oltre un milione e mezzo di persone che hanno versato la caparra necessaria per mettersi in lista d'attesa. Oggi, però, il progetto assume più concretezza: se da un lato la Roadster è stata rimandata a data da destinarsi, dall'altro l'azienda di Elon Musk è finalmente riuscita a completare lo sviluppo di uno dei veicoli più chiacchierati del decennio. Un modello che, per look e impostazione, è lontano anni luce da qualsiasi altro pick-up presente sul mercato e che presto, probabilmente, popolerà le strade di mezza America rubando spazio alla concorrenza, ...