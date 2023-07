Terza ondata di calore | ci aspettano giorni problematici soprattutto in Sardegna

L'Italia sta affrontando un'di calore senza tregua, che rappresenta ladell'estate 2023. Questa nuova, che si estenderà dal nord al sud del Paese, si prevede possa portare un ulteriore aumento delle temperature, potenzialmente superando i record degli anni ...Arriverà oggi ladi calore. L'anticiclone africano Cerberus avanza e stanzia su tutto il bacino del Mediterraneo portando a toccare temperature elevatissime anche in Italia , oltre i 40 gradi in gran ...Si farà sentire a partire da oggi ladi calore dell'estate 2023 che in Italia, soprattutto nel Centro Sud, porterà una 'tempesta di calore', come la definisce il sito iLMeteo.it. Picchi di caldo eccezionali sono attesi in ...

Meteo, l’Italia fa i conti con la terza ondata di calore. Attese temperature record Sky Tg24

Picchi di caldo eccezionali in Sardegna, dove si prevedono fino a 47 gradi sulle zone interne meridionali. Clima rovente anche nel Tavoliere delle Puglie, soprattutto nel capoluogo dauno ...