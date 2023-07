Terra Amara Anticipazioni 17 luglio 2023 | Mujgan vuole divorziare!

(Di domenica 16 luglio 2023) Ledella Puntata diin onda il 17su Canale 5 rivelano che mentre Yilmaz continua a pianificare la sua fuga con Zuleyha,sta prendendo in considerazione l'idea di dire addio al marito per sempre...

tornerà domani, lunedì 17 luglio 2023, alle 14:10 circa su Canale 5 , ecco l' anticipazione della trama della nuova puntata . La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. È ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,, La Promessa , My Home My Destiny e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 16 luglio 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester ...Stando alla trama della puntata del 17 luglio 2023 di, la soap di Mediaset inizierà ricollegandosi ai più recenti avvenimenti. Zuleyha e Yilmaz , dunque, stanno ultimando i preparativi per la loro partenza . Hanno scelto come meta l'Europa e ...

Nelle prossime puntate di Terra amara, il piccolo Adnan rischia di perdere la vita dopo aver giocato con la pistola di Demir.Secondo le trame settimanali dal 17 al 23 luglio Zuleyha e Yilmaz saranno a un passo dalla partenza ma saranno fermati ...