Tennis | Wimbledon | Alcaraz | ' Orgoglioso di me stesso'

(Di domenica 16 luglio 2023) "È un sogno che si avvera per me. Ho detto che è bello vincere, ma anche se avessi perso sarei davverodi me". Carlosa 20 anni è il terzo giocatore più giovane a vincere a ...

...Perché tutte le carte sono in regola per sovvertire l'ordine ventennale che governa ilD'... La risposta è molto semplice: la finale diè un'altra cosa. Battere uno dei Big Three (per ...Non sono mancati i fischi da parte del pubblico diche non ha gradito il gesto e la reazione del serbo. A causa di questo errore, che da lì in poi non si è più fermato. Con questa sconfitta,...È un sogno che si avvera - dice nel corso del discorso al pubblico del centrale didopo ... Ho iniziato a giocare aguardandoti. Da quando sono nato vincevi già tornei. Hai detto che 36 ...

Alcaraz vince la finale di Wimbledon contro Djokovic la Repubblica

Carlos Alcaraz a 20 anni è il terzo giocatore più giovane a vincere a Wimbledon dopo Boris Becker e Björn Borg ... Ho iniziato a giocare a tennis guardandoti. Da quando sono nato vincevi già tornei.Il nuovo campione di Wimbledon, Carlos Alcaraz, è passato agli albori della sua promettente carriera, appena qualche anno fa, nel 2022, per Todi, dove ha preso parte agli Internazionali di Tennis, la ...