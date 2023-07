Tennis | Torneo Gstaad Sonego e Fognini unici azzurri in tabellone

... al di là dell'epoca, della stagione e del. Il tempo sembra scorrere in maniera controllata ... mai niente è come prima neldopo l'assegnazione di uno Slam . Partendo da questa premessa, ...Il piemontese, testa di serie numero 3, potrebbe sfidare il ligure al secondo turno ROMA - Sono due i tennisti italiani in gara nello "Swiss Open Gstaad",ATP 250 con un montepremi di 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Lorenzo Sonego, n. 42 ATP e terzo favorito de seeding, entrerà in gara ...Kevin Anderson, in tabellone grazie a una wild card e campione dell'edizione 2021, aveva annunciato il suo ritiro dala maggio del 2022 ma ha deciso di riprovarci. Nel suo primo match dal ...

In un match che mette in palio anche il numero 1 al mondo per le agenzie di betting prevale la maggiore esperienza del campione serbo ...