Tennis | sfuma ancora il sogno Grande Slam per Djokovic | fatale la sconfitta contro Alcaraz

(Di domenica 16 luglio 2023) Novakviene sconfitto nella finale di Wimbledon 2023 da Carlose non riesce a sfatare il tabù. Pur avendo vinto praticamente tutto in carriera ed avendo stabilito un record dopo l’altro, il serbo è costretto a rinunciare per la seconda volta nel giro di tre anni al tanto ambito, ovvero vincere tutti e quattro glinello stesso anno. Nel 2021 fu Daniil Medvedev a rovinargli la festa, proprio nell’ultimo match, in finale a New York. Stavolta invece il ruolo di guastafeste è stato ricoperto da, che ha interrotto una striscia di 20 vittorie consecutive del serbo e l’ha fatto in finale a Wimbledon. Un aspetto che rendepiù dolorosa ladi Nole, che oltre ...

il succeso back - to - back in Tunisia per Camilla Zanolini. Nella finale di una delle tappe del "Magic Tour by FTT", disputata sui campi in cemento dell'Hotel Skanes Family di Monastir e ...il sogno della prima vittoria di Wimbledon per un'atleta africana. La tunisina Ons Jabeur ha perso la finale del torneo sull'erba contro la ceca Marketa Vondrousova 6 - 4, 6 - 4. Alla fine della ...L'altoatesino gioca un buon, ma nulla può contro l'esperienza e la forza del numero 2 del ranking mondiale.per Jannik Sinner la possibilità di giocare la prima finale Slam . Il ...

Le ragazze di coach Lucchi incontrano le prime sconfitte dell’intera manifestazione e non riescono ad accedere alla Finalissima ...Termina in semifinale - la prima per lui a livello Slam - la corsa di Jannik Sinner a Wimbledon, terzo Slam stagionale che si sta avviando alle ...