(Di domenica 16 luglio 2023)2023 si concluderà domenica 16 luglio on la finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Diamo uno sguardo dettagliato a come cambierà ilATP. Janniknon è riuscito a guadagnare posizioni, ma grazie alla semifinale (persa poi contro Novak Djokovic) ha rafforzato l’ottavo posto: ora ha all’attivo 3.975 punti e ha ampliato il margine nei confrontistatunitensi Taylor Fritz (3.310) e Frances Tiafoe (3.130). Stabile anche Lorenzo, che si è dovuto fermare al terzo turno e che ha conservato il 16mo posto con 2.290 punti. Matteoè riemerso dalle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi e ha raggiunto gli ottavi di finale, perdendo poi contro Carlos Alcaraz in quattro set. Il romano ha guadagnato ...

News Wimbledon Una partita storica che mette a confronto i migliori giocatori di due diverse ...campione serbo in carica con 36 anni si sono piazzate al terzo posto in questa speciale: ...Il campione dell'edizione 2021 aveva annunciato il suo ritiro dala maggio del 2022 ma ha ... Diallo, che ha guadagnato 500 posizioni innegli ultimi 12 mesi, non ha ancora mai vinto ...I numeri 1 e 2 dellaAtp si giocheranno il titolo all'All England Lawnand Croquet Club di Londra Fotogramma /Ipa Wimbledon 2023, è il giorno della finale. A sfidarsi oggi sul campo principale saranno ...

Tennis, la classifica degli italiani dopo Wimbledon: il nuovo ranking ATP di Sinner, Musetti, Berrettini e compagni OA Sport

Un primo e due secondi posti per i maschi, tre vittorie e un secondo posto per le ragazze. Il Tennis Modena si fa valere sui campi della Regione. Con Iacopo Mangiafico che si classifica secondo all’op ...Per il torneo di Wimbledon è storia. Marketa Vondrousova diventa la prima giocatrice non testa di serie a trionfare ai Championships, superando la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-4 6-4. Per ...