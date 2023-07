Tennis | Franco Agamenone vince il Challenger di Braunschweig 2023

(Di domenica 16 luglio 2023)il quartoin carriera. Lo fa a, in Germania, dove batte in finale il russo Pavel Kotov con il punteggio di 7-5 6-3. Si tratta del quarto successo in altrettanti Paesi diversi dopo Repubblica Ceca (Praga), Ucraina (Kyiv) e Italia (Roma Garden). Il nativo di Rio Cuarto (Argentina), che gioca per l’Italia dal 2020, in terra tedesca non partiva da testa di serie ed è riuscito ad approfittare delle debacle di molti per rimarcare quello che è il suo più che buon valore, soprattutto a questo livello. Al primo turnoha eliminato il tedesco Maximilian Marterer per 3-6 7-6(5) 6-4, al secondo il giapponese Taro Daniel per 2-6 6-3 7-6(6) con tre match point consecutivi annullati e poi, ai quarti, il tedesco Daniel Altmaier, numero 1 del ...

... in un'ora e 52 minuti di gioco, il cileno Nicolas Bruna e l'uruguaianoRoncadelli. 15 luglio 2023...di Trieste Challenger 2023" (montepremi 118.000 euro) di scena sui campi in terra rossa del... Terzo derby azzurro è quello che vedrà in campoAgamenone , fresco vincitore del titolo a ...Agamenone (175) si è aggiudicato il challenger tedesco di Braunschweig (145.000 di montepremi su terra battuta) superando in finale per 75 63 il russo Pavel Kotov (105). Per l'azzurro è la ...

