Temptation Island 10 | le anticipazioni della quarta puntata

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 luglio 2023) Andrà in onda domani sera ladi, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. È tanta l’attesa degli appassionati del programma, curiosi di scoprire come andrà a finire fra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Come ricordiamo, la 19enne e il 24enne di origini campane avevano deciso di tornare a casa da soli, dopo un infuocato, è proprio il caso di dirlo, falò di confronto. Tuttavia, il conduttore aveva avvisato il pubblico da casa che il loro percorso anon è ancora concluso. Quali altre sorprese ci riserverà la (ex?) coppia? In attesa di scoprirlo, ecco qualche gustosissima anticipazione pubblicata sul profilo Instagram del programma di Canale 5. Nella prima clip vediamo Perla Vatiero scappare via in lacrime. Cosa avrà ...