Taremi | il Porto fa il prezzo | non c’è solo l’Inter ? Sky

(Di domenica 16 luglio 2023)ha ancora un anno di contratto con ilche nel frattempo ha fissato ilper poterlo cedere:è molto interessata ma non è l’unica squadra. Le novità di Sky Sport.E CONTESA ?è molto interessata al profilo di Mehdi. Il, nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza nel 2024, ha fissato il: non lo cederà a meno di 30 milioni di euro. Secondo Sky Sport, anche il Milan fa sul serio proprio per l’attaccante su cui i nerazzurri starebbero pensando di virare dopo quanto successo con Romelu Lukaku. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Commenta per primo Ilnon farà sconti e ha avvisato tutte le pretendenti che per Mehdinon ci sarà grosso margine di trattativa. Inter e Milan sono i due club italiani a cui l'agente lo ha offerto, ma per ...Il Milan ci lavora da tempo, l' Inter lo ha messo in lista dopo aver interrotto la trattativa con il Chelsea per riportare Lukaku in nerazzurro. Per strappare Mehdialperò serviranno almeno 30 milioni (possibile sì a una proposta da 25 più bonus) , la valutazione iniziale fatta dal club. Nonostante l'attaccante iraniano abbia ancora solo un anno di ...Mehdiin azione contro l'Inter (LaPresse) - Calciomercato.itUno dei profili comuni vagliati da entrambe le squadre è quello di Mehdi, 30enne delche in stagione ha affrontato l'...

Sky - Milan, prima offerta per Taremi rifiutata. Il Porto chiede 25 milioni Milan News

Milan e Inter potrebbero sfidarsi sul calciomercato per Mehdi Taremi: il Porto però spara alto per il cartellino del giocatore, le due squadre riflettono ...Taremi è un profilo cerchiato dall'Inter, alla ricerca di un attaccante al posto di Lukaku. Ma il Porto non fa sconti ...