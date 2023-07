Tamberi supera 2 | 34 alla Diamond League

(Di domenica 16 luglio 2023) Gianmarcosi è messo in evidenza durante la tappa dellaa Chorzow, in Polonia. Il campione olimpico nell'evento di salto in alto si è classificato al secondo posto, raggiungendo ...

LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: c'è Tamberi, l'Italia punta anche su Fabbri e Sabbatini OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguiti fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca della giornata su OA Spor ...Gianmarco Tamberi si è messo in evidenza nella tappa della Diamond League a Chorzow, in Polonia saltando 2.34. Primo il qatarino Mutaz Barshim con 2.36 ...