Tajani segretario nel nome di Silvio | Fi prova a sopravvivere

(Di domenica 16 luglio 2023) Neldi, presidente per l’eternità. Nessuno si fregerà del titolo che fu di Cesare, pardon di Berlusconi: Antonio, portavoce e leader supplente quando l’augusto era in vita, first appeared on il manifesto.

- Antonioelettodi Forza Italia. Il primo round lo ha vinto lui, ma ora viene il difficile. L'ex presidente del Parlamento europeo ha tutte le carte in tavola per fare bene. ...Ilè la migliore figura che il Consiglio Nazionale poteva esprimere in quanto anche il presidente Silvio Berlusconi riteneva avesse la stoffa del leader di assoluto prestigio ...' Auguri di buon lavoro dal gruppo di @FratellidItalia alla Camera al ministro Antonio, eletto oggiNazionale di Forza Italia. Siamo certi che con la sua esperienza politica saprà guidare Forza Italia e lavorare nella coalizione, al fianco del governo Meloni '. Lo ...

Forza Italia, si apre l’era post-Berlusconi. Tajani eletto segretario, non presidente. Commosso legge la lett… la Repubblica

Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, Vi ...Quante storie su Berlusconi che non sapeva, anzi non voleva, scegliere un delfino. Quante teorie sull’impossibilità per Forza Italia di andare avanti senza Silvio, incasellato ...