Tajani nuovo segretario di Forza Italia Ma c' è un' assenza eccellente

(Di domenica 16 luglio 2023) Il dopo-Berlusconi ha inizio. Gli oltre 200 membri del consiglio nazionale disi ritrovano all'hotel Parco dei Principi di Roma e, orfani del "padre" fondatore, cercano di reagire al comprensibile smarrimento aggrappandosi ad alcune certezze: la prima è Antonio, eletto"reggente" fino alla celebrazione dal congresso; la seconda arriva dai figli del Cavaliere e sembra fugare le preoccupazioni sul futuro, anche economico, del partito. «Grazie per l'appoggio e la vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà. E grazie per tutto ciò che da oggi farete per continuare a far vivere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni», scrivono i familiari nel messaggio letto in apertura del consiglio. «Una lettera molto affettuosa ...