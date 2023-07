Tabellone maschile Wimbledon 2023 | Alcaraz e Djokovic i favoriti | Sinner n°8 del seeding

(Di domenica 16 luglio 2023) Ildiper quanto riguarda il torneo: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Carlose Novaksono le prime due teste di serie di unche vede al via sei azzurri, con Matteo Arnaldi che da numero uno delle qualificazioni si è aggiunto a Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti, Jannike Lorenzo Sonego. Sia Musetti chesono inseriti tra i primi sedici giocatori del, mentre Berrettini – finalista nel 2021 – non è compreso tra i primi trentadue. COPERTURA TV MONTEPREMIFINALE (1) ...

Ma Vondrousova ha finito per meritare L'editoriale del Direttore " Pillole di Amarcord in 50 anni di mie trasferte in Church Road (1974 - 2023) con un solo grande rimpianto IlUS ......panoramache su quello femminile. In questi giorni comincerà il Palermo Open, torneo Wta 250 che vedrà diverse tenniste italiane protagoniste. È stato pubblicato in queste ore il...Abbonati e segui in diretta su Sky e in streaming su NOW Wimbledon ...

Campionato Italiano Assoluto “Beinasco”: le finali in diretta streaming Federvolley

Un torneo che si preannuncia ricco di emozioni e tante tenniste che puntano alla vittoria. Non solo la Trevisan perché è tra le teste di serie Elisabetta Cocciaretto, numero quattro nel torneo e ...Le domeniche mattine che precedono le finali Slam hanno tratti comuni, al di là dell’epoca, della stagione e del torneo. Il tempo sembra scorrere in maniera controllata per evitare che si arrivi impre ...