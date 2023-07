Tabellino Lazio-Auronzo | gol e marcatori amichevole estiva 2023

(Di domenica 16 luglio 2023) Ildi, primaper la squadra di Sarri. Nel test di domenica 16 luglio giocato allo Stadio Zandegiacomo, i biancocelesti vincono per 16-0 contro i padroni di casa. Tre reti per capitan Ciro Immobile dopo le voci di mercato, doppietta anche per Pedro. Di seguito le formazioni e tutti idell’incontro.: 2` Hysaj , 17` 19` 42` Immobile, 20` 44` Pedro, 30` Zaccagni, 46` Fares, 51` Casale, 55? 63? Akpa Akpro, 58? Gonzalez, 60? Sana Fernandes, 79? Crespi, 81? 85? Basic(4-3-3): Maximiano (46` Adamonis); Lazzari (46` Marusic), Patric (46` Casale), Romagnoli (46` Ruggeri), Hysa (46` Fares) (71? Floriani Mussolini); Bertini (46` Akpa Akpro), Vecino (46` Cataldi), Luis Alberto (46` Basic); Pedro ...

Lazio Auronzo: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Lazio News 24

Ancora qualche minuto d'attesa, poi inizierà la prima amichevole stagionale della Lazio, quella contro l'Auronzo. Sono circa 800 i biglietti venduti per il match: i tifosi ...Nuovi numeri maglia Lazio, che sorpresa: chi ha ereditato la 21 di Milinkovic. Il serbo ha lasciato la sua casacca proprio a lui Un po’ a sorpresa, come si evince dalla prima amichevole della Lazio in ...