Tabellino Italia-Portogallo 1-0 | Finale Europeo Under 19

(Di domenica 16 luglio 2023) Le pagelle, i voti, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per ladegli Europei19. Gli Azzurrini si portano sul tetto d’Europa grazie alla rete di Kayode messa a segno al 19esimo.: Mastrantonio 7.5, Missori 6.5, Dellavalle A 7.5, Dellavalle L 7.5, Regonesi, Hasa 8, Faticanti 7 (80? Pisilli), N’Dour 7 (64? Lipani), Kayode 8, Esposito 6.5, Vignato 6.5 (80? Koleosho). Allenatore: Bollin 7.: Riberrò 6.5, Estevez 6.5, Antonio Riberio 5.5, Bras 5.5, Marques 5.5 (46? Fernandes 6), Justo 5 (46? Prioste 6), Nuno Felix 6, Gustavo Sà 7 (76’n Nabian), Hugo Felix 6.5, Rodrigo Riberio 6.5 (90? Gomes), Borges 6. Allenatore: Milheiro 6. ARBITRO: Jablonski 6.5RETI: 19? KayodeNOTE: Serata serena, terreno di gioco in ...

Diretta Portogallo-Italia U19 0-1: azzurrini campioni d'Europa! Corriere dello Sport

È dolcissima la notte di Malta per l'Italia Under 19. Gli azzurrini battono 1-0 il Portogallo e alzano al cielo il secondo Europeo della propria storia. Un trionfo meritato per i ragazzi di Alberto ...