Tabellino Hellas Verona-Primiero 7-0 | Amichevole estiva 2023

(Di domenica 16 luglio 2023) L’scegliecome sede per il suo ritiro estivo, in vista della nuova stagione. Primache si gioca proprio contro i padroni di casa e vinta per sette reti a 0. Una buona prestazione da parte della formazione di Marco Baroni, al suo esordio non ufficiale. Di seguito ilufficiale.7-0Reti: 16? Hongla, 21? e 38? Lazovic, 46? Mboula, 59? Doig, 64? Braaf (rig.), 74? Diao: Perilli, Faraoni, Lazovic, Djuric, Cabal, Hongla, Cisse, Mboula, Magnani, Ngonge, DawidowiczA disposizione: Chiesa, Amione, Doig, Hien, Braaf, Ghilardi, Joselito, Diao, KallonAllenatore: Marco Baroni: Scalet, Brunet, Gaio, Corona, Iagher, De Bonda, ...

