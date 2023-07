(Di domenica 16 luglio 2023) Non è una novità per Alvaromettersi seduti a ragionare. Adri, la sua mental coach, gli ha insegnato a non essere troppo esigente con se stesso e a concedersi il lusso di aspettare., oggi ...

Ecco, oggi Alvarosta aspettando . I suoi ragionamenti li ha fatti da tempo: no alle sirene arabe perché lui non si sente ancora adatto al calcio degli sceicchi - per quanto ricchi - e sua ...clamorosa: l'ira del club nerazzurro, ora la Juve ci crede. 'Milan... e tre': firma anche ... 'vota Mou', lo spagnolo vuole tornare e lavorare con José e Dybala. Garcia: 'Napoli, tengo ...Il calciomercato della Roma è a un punto di: da Sabitzer a, fino allo svincolato Adama Traoré che potrebbe arrivare in caso di cessione di Spinazzola in Arabia. Dopo essersi dedicato alle cessioni, il ds dei giallorossi - Tiago ...

Svolta Morata, sì alla Roma: ecco cosa ha detto a Mourinho e Dybala Corriere dello Sport

a La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...