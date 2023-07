Supplenze da GaE e GPS e assunzioni I fascia sostegno | da domani 17 luglio le domande Come e dove accedere

(Di domenica 16 luglio 2023) Da17, ore 9, è disponibile l'istanza per partecipare alleda GaE e GPS nell'anno scolastico 2023/24. Partecipano alla procedura i docenti che sono già inseriti in GaE e GPS, graduatorie provinciali per le. L'istanza rimarrà disponibile fino alle 14 del 312023. L'articolo .

Chi non presenta la domanda per l'anno scolastico 2023/2024 non potrà riceveredao GPS al 31 agosto o 30 giugno 2024, né partecipare dalle graduatorie di istituto per la stessa ...... da parte degli aspiranti inseriti ine/o GPS, per la richiesta di attribuzione delleal 31 agosto o 30 giugno 2024. La stessa domanda sarà utile, per chi ne ha diritto, per l'...In definitiva, sino a quando non si svolge l'anno di prova, non si possono accettare(ai ... per cui gli aspiranti inclusi ine GM sono chiamati (previa convocazione degli USR di ...

Supplenze da GaE e GPS 2023: no nuovi inserimenti, non si può cambiare provincia nè inserire titoli o servizi. Solo scegliere max 150 preferenze Orizzonte Scuola

Da domani 17 luglio, ore 9, è disponibile l’istanza per partecipare alle supplenze da GaE e GPS nell’anno scolastico 2023/24. Partecipano alla procedura i docenti che sono già inseriti in GaE e GPS, ...La domanda per le nomine finalizzate al ruolo da I fascia GPS sostegno si compila insieme a quella riguardante il conferimento delle supplenze da GAE e GPS al 31 agosto e al 30 giugno. Ciascun ...