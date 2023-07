Superbike | Razgatlioglu batte Bautista in un duello fantastico nella superpole race a Imola Locatelli splendido terzo

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Toprakvince ladel Mondiale2023 a! Il turcoin unserrato Alvaroal termine di una rimonta incredibileparte finale della gara: aveva dimostrato di avere il passo per poter star davanti il turco della Yamaha e l’ha confermato alla grande in questa domenica mattina. Terza piazza per un ottimo Andrea. autore di una gara di estrema costanza. Gara che inizia con una partenza sontuosa da parte di Andreache riesce a prendersi la prima posizione con un po’ di margine nei confronti del compagno di scuderia. Proprio fra questi ultimi si ingaggia un ...