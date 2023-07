(Di domenica 16 luglio 2023) Mentre i prezziin continuo aumento, glidei lavoratori calano. In, insomma, si guadagna sempre meno. Il nostro paese è la "maglia nera" per i salari tra le grandi economie avanzate del pianeta. È la fotografia scattata dall'Ocse, l'organizzazione internazionale per la...

...di essere rinnovato da 7 anni e che lascia gli oltre 11 mila lavoratori dell'handling con... Questioni importanti - concludono isegretari - che non possono essere rimandate ancora, per ......di essere rinnovato da 7 anni e che lascia gli oltre 11 mila lavoratori dellhandling con... Questioni importanti concludono isegretari che non possono essere rimandate ancora, per questo ......di essere rinnovato da 7 anni e che lascia gli oltre 11 mila lavoratori dellhandling con... Questioni importanti concludono isegretari che non possono essere rimandate ancora, per questo ...

Stipendi: i due motivi per cui in Italia sono così bassi Today.it

La Cgia di Mestre su dati Inps: "Il divario è destinato a crescere. Differenze di stipendio fino al 34%" I lavoratori del settore privato nel Nord Italia lavorano in media 36 giorni all’anno (quindi 7 ...Gli occhi dei club del Medio Oriente sono puntati sui Reds: Klopp potrebbe perdere punti di riferimento della sua squadra ...