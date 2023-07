(Di domenica 16 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe essere stata un’a causare ladi undi nazionalità straniera, trovato privo di vita questa mattina all’interno delladi Viaa Salerno. Dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti, che hanno visto la vittima prima barcollare e poi accasciarsi a terra, sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto che constatare ladell’, sulle cui cause indaga la Polizia di Stato. Per effettuare i rilievi è stato anche necessario bloccare la linea ferroviaria e per l’intera mattinata i treni sulla direttrice Salerno Napoli hanno subito ritardi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Stazione via Vernieri, morte sui binari: overdose stronca un uomo

