STATS – Serie A | nessuno è all’altezza di Osimhen ma Lautaro è un gigante…

(Di domenica 16 luglio 2023) Victorha guidato non solo la classifica marcatori, ma anche quella speciale dei colpitori di testa, di nuovo davanti aA meno di clamorose situazioni di mercato, innescate da una fuga di Mbappé da Parigi e conseguente acquisizione dei francesi di, sarà Victor la stella dellaA 2023-24. E se usiamo il termine non è a caso e neanche solo per fare riferimento a quanto sia stato abbagliante l’insieme del repertorio messo in mostra lo scorso torneo. É sull’altezza (siderale), infatti, che l’attaccante nigeriano ha saputo esprimersi più e meglio di ogni altro. Il Napoli, soprattutto grazie a lui, ha trovato un giocatore che è riuscito a combinare – esaltandole – due dimensioni che non stanno insieme facilmente: la profondità e il gioco aereo. Andiamo a scoprire cosa dicono i numeri ...