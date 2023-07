Statale Telesina | 7 autovelox per 25 km

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 luglio 2023) Nell’estate degli, in attesa di capire come si muoverà il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, alle prese con il nuovo codice della strada già approvato in cdm e che dovrebbe diventare legge in autunno, un caso, già molto discusso sulla stampa, balza agli occhi: quello della strada. Si tratta di una striscia d’asfalto (una o due corsie per senso di marcia) che va da Benevento a Caianello sulla quale, almeno stando al navigatore, sono installati ben 7 rilevatori di velocità in un tratto di appena 25 km. Così se un giorno d’estate un viaggiatore decidesse di andare, ad esempio, da Roma a Bari dovrebbe necessariamente, a meno di giri astrusi, imbottigliarsi su quel tratto. Poco prima deglici sono dei cartelli che avvisano gli automobilisti della presenza dell’impianto, così come i ...