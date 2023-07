Star Wars | il set LEGO dell’AT-TE Walker è a un prezzo scontato su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di domenica 16 luglio 2023) Il setdell'AT-TEè in sconto su; stiamo parlando di un gadget imperdibile per tutti i fan, specialmente a undel genere. Suil setdell'AT-TEè sceso di. Sul sito trovate questo pezzo da collezione a 121,81€, con uno sconto del 13% suldi prima. Se interessati, potete acquilo dal box seguente. Il setdell'AT-TE comprende: il modellino del mezzo in questione è caratterizzato da gambe snodabili, un pesante cannone blaster che si solleva e ruota di 360°, 2 shooter, posti a sedere per almeno 7 figure ...