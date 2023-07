Stankovic | «Inter | imparo dai grandi campioni Ammiro Calhanoglu»

(Di domenica 16 luglio 2023), figlio d’arte e giovane giocatore dell’, ha parlato di quanto stia imparando in nerazzurro, grazie aiin squadra e a Simone Inzaghi. Le sue parole, dopo Mkhitaryan, aTV.? Aleksandarha parlato così aTV: «Allenarmi con iè una grande opportunità. Ogni giornosempre qualcosa di nuovo daiin campo e dall’allenatore, che mi aiuta davvero. Sono porto a casa qualcosa ogni giorno.molto. Ha molta qualità e vorrei rubargli la calma e l’abilità di tiro. È un punto di riferimento per me, proprio come tutti gli altri centrocampisti che sono qu. Sono ...

A; lunedì l'arrivo dei nazionali e delle new entry Thuram e Frattesi). E, in più, André ... L'continua a chiedere 60 milioni complessivi per l'ex Ajax, ma potrebbe accontentarsi di 50 di ...Commenta per primo Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione dell', la squadra si è riunita ad Appiano Gentile agli ordini di Inzaghi per il primo allenamento ...F. A.Poi troviamo di nuovo l', stavolta quella del 2006/2007. Allora c'era Roberto Mancini in ... anche grazie ai tanti campioni in rosa come Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Figo,e ai ...

Aleksandar Stankovic: “I work to improve” Inter

Il centrocampista nerazzurro, classe 2005, è uno dei tanti giovani aggregati agli allenamenti della Prima Squadra ...Interrotto un trend ventennale: era dal 2002-03 che i nerazzurri non affrontavano una stagione senza nazionali dell’ex Jugoslavia ...