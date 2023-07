incendi stanno devastando l'isola spagnola di La Palma nelle Canarie. Oltre 4.500 ettari di boschi e foreste sono bruciati, costringendo l'evacuazione di 2.500 abitanti. Il vento e il caldo ...E inincendi stanno devastando l'isola di Las Palmas , nelle Canarie . Sono almeno una decina le abitazioni colpite, mentre sono stati mobilitati dieci aerei e 300 militari di terra ...incendi stanno devastando l'isola di Las Palmas nelle Canarie. Sono almeno una decina le ... Le temperature torneranno ad essere significativamente elevate domani in tutta la, ha annunciato ...

Spagna, vasti incendi devastano La Palma: evacuati 2.500 abitanti Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Segui Tag24 anche sui social Un vasto incendio sta divorando ettari di bosco a La Palma, nelle Isole Canarie, Spagna. I comuni maggiormente interessati sono Tijarafe e Puntagorda. Al momento sono più ...