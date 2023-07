Spagna | incendio a La Palma | le immagini aeree della foresta che brucia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) La Guardia Civile spagnola ha rilasciato ledell'scoppiato nella notte tra sabato e domenica sull'isola di La, nell'arcipelago delle Canarie. Oltre 500 le persone evacuate per via del rogo che ha distrutto undici abitazioni. Numeri che secondo le autorità potrebbero però aumentare visto che le fiamme non sono ancora state domate. Proprio per questo i soccorritori stanno controllando casa per casa che gli abitanti del villattio Puntagaroda, il più vicino al rogo, abbiano tutti abbandonato le proprie abitazioni.