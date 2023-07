Sottomarino Titan | l' ultima teoria inquietante | la nave madre più economica per trainarlo verso il Titanic

(Di domenica 16 luglio 2023) Per risalire alle cause dell'implosione del sommergibileci vorranno fino a 18 mesi. Ma tra gli esperti si fa strada l', quella sulla "e...

Per risalire alle cause dell'implosione del sommergibileci vorranno fino a 18 mesi. Ma tra gli esperti si fa strada l'ultima teoria, quella sulla 'nave madre' economica e quindi dannosa rispetto a quelle che solitamente trasportano i sommergibili sui ...... utilizzando la stessa Polar Prince, 'ile la piattaforma venivano sballottati in modo piuttosto violento'. vedi anche Tragedia sommergibile, James Cameron: "Non ci farò un film" ...leggi anche Implosione, James Cameron: Ricorda tragedia Titanic Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su ...

