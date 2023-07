Sotto il Monte | cade in mountain bike | interviene l’elisoccorso

(Di domenica 16 luglio 2023) Un uomo di 59 anni si trovava con la suasulle strade montane traile Pontida, quando una caduta lo ha messo ko. L’incidente si è verificato domenica 16 luglio poco prima delle 10. Il ciclista è stato raggiunto da sette tecnici del Soccorso Alpino, che hanno effettuato la prima valutazione sanitaria, lo hanno imbarellato e messo in sicurezza. In accordo con la centrale, è intervenuto, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.

