Sorpresa a Wimbledon | Alcaraz vince la finale e batte Djokovic

La7.it - Dopo quattro ore e quarantadue minuti di giochi, è lui il re di2023 . Carlos Alcaraz , per la prima volta, vince il torneo di Londra, battendo Novak Djokovic in cinque set. 1 - 6, ...... la prima sconfitta al quinto set adal 2006 e gli ha anche soffiato la prima posizione ... Avendo vinto gli ultimi 15 di fila a livello slam, non è unache Djokovic parta forte, ...... dando vita ad un epilogo domenicale degno della quasi contemporanea finale di. Come un ... Il Brasile fa segnare 31.700 sul tabellone e si prende ail titolo con palle e nastri. L'...

Wimbledon incorona (a sorpresa) Vondrousova, delusione per Jabeur Il Sole 24 ORE

Se c'è un posto dove scrivere la storia è il Centrale di Wimbledon. In tanti sono entrati sul campo-tempio leggendo i versi di Rudyard Kipling ...Il numero uno al mondo batte Djokovic dopo cinque lottatissimi set, conquistando per la prima volta in carriera il titolo ai Championships di Londra ...