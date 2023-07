Sophie Codegoni | la macchina non riparte e l' influencer resta a piedi | «Dispersa nel nulla e non ci sono taxi»

La coppia più chiacchieratae Alessandro Basciano sono una delle coppie più discusse del momento, e la notizia si diffonde velocemente sui social. L'ex tronista di 'Uomini ...Sono trascorsi sette mesi da quando Alessandro Basciano , con un gesto plateale, chiese la mano alla compagna. La proposta di matrimonio, infatti, avvenne sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Una scelta, quella dell'ex Vippone, che suscitò non poche critiche e qualche reazione ...... assolutamente meravigliosa L'anno scorso ha preso parte per l'ultima volta ad 'Avanti un Altro', prima di cedere il posto di Bonas alla collega. Oggi continua a dividersi tra set ed ...

Sophie Codegoni, la figlia Celine insieme al cane: scoppia la polemica Notizie.it

Mesi fa, l’ex gieffino Alessandro Basciano aveva fatto una plateale proposta di matrimonio a Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia. Da quel momento, tuttavia, la coppia non ha più riparlato delle ...Niente matrimonio per la coppia di ex gieffini Una fonte è certa: le nozze tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non avverranno mai ...