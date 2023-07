Softball | Canada Cup 2023 | l’Italia batte Israele nel ripescaggio e resta in corsa

(Di domenica 16 luglio 2023) La Nazionale italiana dipotrebbe arrivare in fondo allaCup, torneo di preparazione ai Campionati Mondialial via sabato prossimo proprio in Italia, precisamente a Buttrio e Castions di Strada (Friuli). Le azzurre infatti, dopo aver perso l’importante partita contro il Giappone, alhanno sconfitto, fattore che ha consentito loro di rimanere ancora innella rassegna. Ma andiamo con ordine. Le ragazze di Federico Pizzolini si sono dovute prima arrendere al cospetto delle asiatiche, cedendo il passo con un netto 8-1. Successivamente, ripescata, ha regolato la compagine israeliana per 2-0, risultato maturato grazie a due fuoricampo, timbrati rispettivamente da Vigna nella parte alta del terzo ...

Buon test per la nazionale di softball alla vigilia della Canada Cup 2023. La squadra di Pizzolini ha superato l'Australia per 7-3, preparandosi al meglio per il debutto nel torneo internazionale in programma dal 10 al 16 luglio.

SURREY – Una solida prova di Alice Nicolini in pedana e i fuoricampo di Laura Vigna e Marta Gasparotto garantiscono alle Azzurre la vittoria 2-0 che vale la sfida contro le padrone di casa ...La selezione oceanica, in preparazione al Buscherini in vista dei Mondiali, gioca domani e martedì con la Repubblica Ceca e mercoledì con Forlì.