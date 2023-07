Smettetela di rompere le palle a Facci

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 luglio 2023) Ma basta con le polemiche contro, La Russa, Meloni e contro la destra. Sarà che con queste temperature ogni stronzata viene percepita come tre, ma se continua così inizio a seguire i consigli dei telegiornali contro l’afa: bere tanta acqua, stare in casa nelle ore più calde, mangiare tanta frutta. Che poi sono i suggerimenti che mi avrebbe dato mia nonna ma che oggi diventano notizie. Spero solo che non arrivino i no-afa, con girotondi a Capalbio. Come i commentatori che continuano alee non comprendono che diventano dei “Ta”. Potete pensare quello che volte ma una qualità che non manca aè di essere sincero, quando scrive, poi non lo conosco personalmente quindi non so. Queste polemiche controsono insulse quando diventano ...