Skateboarding | Campionato Italiano Park | titoli assoluti 2023 a Fanelli e Zarattini

(Di domenica 16 luglio 2023) Filippoe Lucreziahanno trionfato nella gara dei Senior al Lido di Ostia, dove sono stati assegnati idel. Il The Spot Skateha inoltre ospitato la gara Junior Maschile, con la vittoria che è andata a Edoardo Poggio. Proprio i più giovani hanno potuto assaporare un palcoscenico che tra pochi mesi verrà calcato da tutti i migliori atleti di categoria: ad ottobre andranno infatti in scena i prossimi Campionati Mondiali, validi come tappa di qualificazione olimpica. “Il livello della competizione si è alzato notevolmente, soprattutto nella categoria junior. Il team azzurro segue con particolare interesse questo settore, nella speranza di portare i ...

Nella giornata di domani, sabato 15 luglio, presso Skatepark The Spot del Lido di Ostia andrà in scena ilItaliano diPark 2023 . I partecipanti saranno 27 e saranno distribuiti in tre categorie: 15 Junior Maschile (8 - 13 anni); 7 Senior Femminile (14 anni in su); 6 Senior ...Nella giornata di domani, sabato 15 luglio, presso Skatepark The Spot del Lido di Ostia andrà in scena ilItaliano diPark 2023 . I partecipanti saranno 27 e saranno distribuiti in tre categorie: 15 Junior Maschile (8 - 13 anni); 7 Senior Femminile (14 anni in su); 6 Senior ...

Skateboarding Park. A Lido di Ostia Fanelli e Zarattini si confermano ... FISR

Un villaggio sportivo di 40’000 mq direttamente sulla spiaggia della cittadina adriatica dove praticare e sperimentare innumerevoli sport, partecipare a workshop ed assistere ad altri contest e gare ...Downhill, il Campionato italiano e la Coppa del Mondo da giovedì 13 a domenica 16 luglio a Nusenna, nel comune di Gaiole in Chianti ...