Situationship | trappola o libertà?

(Di domenica 16 luglio 2023) Un tempo c’erano le favole, quelle che narravano le vicende di principi forti e valorosi che, in sella a un cavallo bianco, andavano alla ricerca di una principessa da salvare. Non c’era molto spazio per l’immaginazione, ma per i sogni sì, perché tutte queste storie si concludevano sempre con il tanto agognato lieto fine. Crescendo, poi, lo abbiamo capito che quel finale era destinato solo ed esclusivamente alle storie della buonanotte. Che nessun principe sarebbe venuto a salvarci e che la parola “Fine” non sarebbe stata accompagnata da nessun altro aggettivo. I più romantici, però, non hanno mai smesso di credere nell’amore (e per fortuna!) nonostante la difficoltà oggettiva e sempre più evidente di trovare la persona giusta. Del resto la prospettiva di poter condividere la vita con qualcuno esercita sempre un certo fascino. C’è chi, però, adattandosi ai tempi e armato di tanta ...