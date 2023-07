Silvia Magarre ai casting del GF Vip 8 | una nuova sfida per la star di Primo Appuntamento?

(Di domenica 16 luglio 2023), nota protagonista del programma televisivo, potrebbe essere pronta a intraprendere unaavventura e secondo indiscrezioni, la giovane è stata avvistata aidell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. La notizia è stata riportata dal portale BlogTvItaliana, che ha svelato comeabbia sostenuto il provino come concorrente “nip”. Nonostante non sia ancora considerata una vip a tutti gli effetti, la sua partecipazione ricorrente asu Real Time le ha garantito una certa notorietà. Inoltre, i suoi appuntamenti surreali e divertenti sono diventati popolari tanto da farla conoscere anche al di fuori del pubblico del suo programma. GF Vip 8, una grande occasione per ...

Provini del Grande Fratello: da Uomini e Donne ad Ex On The Beach Secondo l'indiscrezione di BlogTivuItaliana,di Primo Appuntamento avrebbe sostenuto il profilo per il Grande Fratello ...È stata avvistata anchecelebre protagonista di Primo Appuntamento ai casting per l'ottava edizione del Grande Fratello Vip . A riportare l'indiscrezione è stato il portale BlogTvItaliana sottolineando ...Provini del Grande Fratello: da Uomini e Donne ad Ex On The Beach Secondo l'indiscrezione di BlogTivuItaliana,di Primo Appuntamento avrebbe sostenuto il profilo per il Grande Fratello ...

Silvia Magarre di Primo Appuntamento ai casting per il Grande Fratello Biccy

Giorgia Soleri non ce la fa più e risponde a tono a quegli haters maleducati che non la lasciano in pace. L’hanno sempre criticata per tutto e da quando non è più la compagna del leader dei Maneskin, ...GialappaShow su TV8 si è rivelato un successo clamoroso: ecco perché secondo noi ha funzionato il ritorno di Mago Forest e soci.