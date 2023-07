Silesia Diamond League | programma e diretta TV

(Di domenica 16 luglio 2023) Questo pomeriggio alle 14 prende il via l’ottava tappa dellache si svolge a, in Polonia. Un meeting piuttosto atteso, soprattutto per quanto riguarda le gare al femminile e la sfida che si prospetta essere un assaggio del mondiale tra Shericka Jackson e Sha’Carri Richardson. Andiamo dunque a scoprire il, i principali protagonisti e dove vedere lain TV.e protagonisti Ilprincipale e la copertura televisiva prenderanno il via dalle 16, ma in realtà già alle14 sono previste gare di altissimo livello. Si comincia proprio poco dopo l’ora di pranzo con il salto in alto femminile che vedrà come protagoniste ...

Atletica oggi, Diamond League Silesia 2023: orari, programma, tv, streaming 16 luglio OA Sport

Questo pomeriggio alle 14 prende il via la tappa di Diamond League di Silesia, l'ottava del circuito internazionale. Le ...Tre settimane dopo lo storico trionfo dell'Italia ai Campionati Europei a squadre (ex Coppa Europa), quest'oggi la grande atletica leggera torna a Chorzow per l'ottava tappa stagionale della Diamond L ...