“Siamo sotto choc” Tragedia durante la festa del paese | Andrea muore davanti agli amici | aveva 28 anni

(Di domenica 16 luglio 2023) Collissione tra due imbarcazioni, lalain città. Una notte molto attesa a Venezia che però diviene un vero e proprio dramma che lascia tutti senza parole. Festeggiamenti in corso per la Serata del Redentore quando il giovane ha perso la vita in seguito alla collisione tra i due mezzi quando era in corso il celebre spettacolo pirotecnico. Per Riccardo Nardin nulla da fare purtroppo. Il giovane si trovava alla guida di una briccola in compagnia di due amiche quando ha visto arrivare contro un’altra imbarcazione tra le 4000 che uscivano dal Bacino di San Marco. Riccardo Nardina 28i festeggiamenti a Venezia. Il dramma inaspettato nel corso di una notte tra le più attese di sempre dai veneziani. Il ragazzo si trovava a bordo di una briccola ...