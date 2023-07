Si tuffa di notte nel lago Maggiore e non riemerge | morto un giovane di 29 anni

(Di domenica 16 luglio 2023) Undi 29è annegato nelle acque del, intorno alle 4 di questa mattina a Laveno Mombello ( Varese ). Da quanto si è saputo si erato in acqua per un bagno notturno ed è ...

Un giovane di 29 anni è annegato nelle acque del lago Maggiore, intorno alle 4 di questa mattina a Laveno Mombello ( Varese ). Da quanto si è saputo si era tuffato in acqua per un bagno notturno ed è ...

È accaduto nella notte tra sabato e domenica a Laveno Mombello, nelle acque del lago Maggiore. Dopo essersi tuffato, intorno alle 4, il ragazzo è stato visto inabissarsi da alcune persone, che hanno d ...Un extracomunitario di 29 anni è annegato nelle acque del Lago Maggiore, a Laveno Mombello, davanti ad alcuni amici.