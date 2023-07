Un 50 enne di Silvano Pietra, piccolo comune dell'Oltrepò Pavese, si è tuffatopomeriggioPo all'altezza di Corana e non è più riemerso. L'allarme è stato lanciato alle 18 e sono subito partite le ricerche affidate ai Vigili del fuoco, ai sommozzatori e ai Carabinieri. Quanto accaduto ...Le parole chiave per Doherty sono,caso di questopera, crisi e redenzione. E se e' disturbante ...le basi per la rinascita. E il medium, in questo caso, e' parte decisiva del messaggio.... afferra la sua bambina, la fa passare tra le sbarre e lasulla neve. Fa segno in modo ...momento più oscuro della storia dell'umanità sbocciano grazie alla presenza di "questa piccola povera ...

Si getta nel Po e non riemerge, disperso nel Pavese Agenzia ANSA

Un altro annegato nel Po, che in questa estate sta chiedendo un tributo di vite umane più alto del solito. La nuova vittima è un 50enne di Silvano Pietra, piccolo comune dell'Oltrepò Pavese, che si è ...Un 50 enne di Silvano Pietra, piccolo comune dell'Oltrepò Pavese, si è tuffato nel pomeriggio nel Po all'altezza di Corana e non è più riemerso. (ANSA) ...