(Di domenica 16 luglio 2023) Hanno provato a truffare un'anziana donna, ma due uomini i origini napoletane, rispettivamente di 47 e 40 anni, sono stati arrestati a Capurso, in provincia di Bari, dai Carabinieri in flagranza di reato per truffa aggravata.Secondo la ricostruzione dei militari, intervenuti su segnalazione...

Il denaro, secondo quanto detto all'anziana, sarebbe stato ritirato da alcuni suoi '' che l'avrebbero raggiunta. Il tutto, però, è stato scoperto dai militari che sono riusciti a recuperare la ...... 'sostituita' con questi amorfi burattini mette altri baccelli nelle case di parenti oe in ...subire questa invasione è stato del tutto evidente a Vilnius dove una serie di servetti che...... far parlare di sé per un dissing con Luchè (comunque tra le cose più divertenti degli ultimi anni, in un mondo in cui tuttidi esseredi tutti, tra selfie, cuoricini, "sei il king del ...

Si fingono "amici" della nipote e portano via 2mila euro a una novantenne Today.it

Subito dopo la ripresa però li abbandona in spiaggia. Terminate le riprese del video, infatti l’attrice si mette a chiacchierare con amici, incurante della spazzatura sulla spiaggia, svuotando il ...Anche questa in esclusiva nella Valle di Comino, il 26 agosto. Concerti con nomi di grido, eventi per famiglie e bambini, presentazioni di libri con ospiti di grande fama È stato pubblicato il calenda ...