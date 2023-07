Negli ultimi giorni però pare cheabbia passato del tempo conButler , un giocatore dell'NBA che milita nei Miami Heat, e c'è chi scommette su un flirt in corso. Con Hamilton è già ...Dopo l'addio all'ex marito Gerard Piqué e il presunto flirt con Lewis Hamilton, Sharika adesso avrebbe scelto il giovaneBulter che ha 13 anni in meno di lei., il tradimento di Piqué ...La performance al The Tonight Show StarringFallon è una delle esibizioni musicali più viste di sempre. Videoclip, inoltre, è stata premiata come la prima Latin Woman of the Year di ...

Shakira e Jimmy Butler: i 13 anni di differenza non sono un problema Vanity Fair Italia

Gli ultimi avvistamenti smentiscono le incessanti voci sul presunto flirt tra la cantante colombiana e il pilota della MercedesShakira avrebbe una nuova fiamma. Si tratta di Jimmy Butler, giocatore dei Miami Heat dell’NBA, meglio noto come Jimmy Buckets. Dopo l’addio all’ex marito Gerard Piqué e il presunto flirt con il pilot ...