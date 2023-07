Sentenza storica del Tribunale di Trapani | ok a cambio nome e identità di genere anche senza operazione Primo caso in Italia

(Di domenica 16 luglio 2023) Dopo vent’anni di battaglie Emanuela potrà utilizzare il proprioda donnasui documenti: l’autorizzazione le è stata riconosciuta daldi, che ha sancito di fatto il diritto a cambiareall’anagrafein asdi un intervento chirurgico o di una terapia ormonale. Per legge, infatti, la riassegnazione sessuale per via ormonale o chirurgica, è una tappa obbligata per poter richiedere il cambiamento all’anagrafe e sui documenti, ma Emanuela, 53anni, originaria di Erice, ha scelto di conservare il proprio organo sessuale maschile e di non sottoporsi ad alcuna: “Quando i medici mi spiegarono le conseguenze, vista l’alta invasività del trattamento, ho scelto di non farlo — racconta ...

Il Tribunale di Trapani ha riconosciuto il diritto di cambiare nome e identità di genere all'anagrafe senza alcun intervento chirurgico effettuato ...