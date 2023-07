Selinunte | straordinario ritrovamento | scoperta struttura di 15 metri | forse fa parte del porto Foto

(Di domenica 16 luglio 2023) Roma, 16 lug — Il sito archeologico di, nel territorio comunale di Castelvetrano, continua a regalare sorprese che potrebbero rivelarsi clamorose e contribuire a ridefinire la storia antichissima della città siceliota. Unalunga 15e quattro filari di blocchi per un’altezza di circa 1,80, è statacasualmente a pochissima distanza da quella che doveva essere la darsena collegata al mare, a un centinaio didalla riva attuale. Potrebbe esseredi uno dei due porti dell’antica ex colonia di Megara iblea, ampio e imponente come richiedeva una delle più importanti città del Mediterraneo, centro di traffici commerciali.Di questa ...

"Questa volta - dice l'assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - si tratta della straordinaria Selinunte e del suo antico porto che la rendeva uno ...Il sito archeologico di Selinunte continua a regalare sorprese che potrebbero rivelarsi clamorose e contribuire a ridefinire la storia antichissima della città siceliota. Una struttura lunga 15 metri ...