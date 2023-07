Sei una imbe**** | la decisione su Barbara d' Urso che lascia senza parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023)d'gelata dal verdetto dei giudici. A quanto pare l'epiteto "imbecille" pronunciato controD'da Er Faina - al secolo Damiano Coccia, influencer con un milione di follower su Instagram, autodefinitosi "coatto di periferia" - è "frutto della libera manifestazione del pensiero" e non mette in discussione l'onore della conduttrice televisiva. È stata pertanto respinta dal gip Giulia Arceri, che ha archiviato il procedimento. Questa ladel giudice che ha sorpreso e non poco la stessa conduttrice. Nel dispositivo il giudice sottolinea che "la conduttrice ha scelto di non dare peso per un periodo ai commenti di Coccia, perché è da ritenersi che sia stata informata, se non direttamente, quanto meno dal suo entourage". Inoltre, sempre il giudice, ha affermato che ...