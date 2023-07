Scuola di Polizia e la lezione di Stefano Bollani al Lazzaretto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 luglio 2023) Bergamo. Dice ne sono (almeno) sette, come i re di Roma: lo scrittore, l’imitatore, l’intrattenitore radiofonico, il divulgatore televisivo, il pianista e il compositore. Il fatto è che quando il Bollax si mostra in pubblico non si capisce mai quale dei sette lui sia, per cui si resta sul chi va là e ci si lascia trasportare. Con questo spirito, venerdì sera oltre 2.000 spettatori si sono gustati la seconda serata di Bergamo Jazz Estate, in cui l’istrionico pianista ha presentato una sezione ritmica nuova di zecca, composta dal contrabbassista Gabriele Evangelista e dal batterista Bernardo Guerra. Il concerto inizia conche dà il “la” a Evangelista, mentre Guerra si sistema lo sgabello. Neanche il tempo di esaurire gli applausi che il trio si lancia in un pezzo quasi pop con cui i musicisti prima si scaldano e ...