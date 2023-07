Scossa di terremoto di magnitudo 7 in Alaska | allarme tsunami

Il sisma localizzato a 106 km a sud di Sand Point a una profondità di 9,3 km Registrato oggi undi magnitudo 7.4 davanti alle coste dell'Alaska , secondo quanto riporta il sito web l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Il sisma - localizzato a 106 km a sud di Sand Point, a una ...L'AQUILA - Unadidi magnitudo 2.4 è stata registrata alle 19.26 dall'Ingv con epicentro a 5 chilometri dall'Aquila. Laè stata avvertita in diverse zone della città ma non si registrano ...Unadidi magnitudo 3 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Ascoli Piceno. I comuni più vicini all'epicentro della, delle ore 8.01, sono Rotella, Castignano e Montedinove.

Terremoto oggi ad Ascoli Piceno, la scossa di magnitudo 3 Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata, alle 08:48 (ora italiana), dalla sala sismica dell’Istituto ...Una forte di scossa di terremoto è stata registrata oggi in Alaska dall’Istituto geofisico statunitense: la magnitudo è di 7 ...