Scoperto finalmente perchè se mangi velocemente il gelato ti viene il mal di testa | Incredibile

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 16 luglio 2023) Addio per sempre all’emicrania dacon queste scoperte degli scienziati. Ecco come fare. Con l’arrivo dell’estate ilè uno di quei piaceri dei quali non si può proprio fare a meno. Con l’afa estivaare cibi freschi è veramente un sollievo perché uniscono alla dolcezza, il refrigerio che tanto cerchiamo. In spiaggia, poi, ilè praticamente d’obbligo ed i bambini lo chiedono sempre. Ma i cibi freschi dell’estate non sono soltanto i gelati perché anche sorbetti e milkshake sono una delizia. Eppure a tutti noi è capitato che seamo gelati o altri cibi freddi ciun forte mal dispecialmente nella zona frontale.ilci fa venire il mal di...