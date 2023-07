Scomparsa con Vanessa Incontrada torna stasera su Rai 1 | cast e trama degli episodi del 16 luglio

Leggi su movieplayer

(Di domenica 16 luglio 2023) Rai 1 propone, in prima serata,, la fiction thriller condei duedi, 16, in prima serata su Rai 1, subito dopo Techetechetè, andranno in onda due nuovidi. La fiction thriller, interpretata da, è stata trasmessa per la prima volta nel novembre del 2017. La serie è diretta da Fabrizio Costa e scritta da Peter Exacoustos e Maddalena Ravagli. Il progetto è composto da 12 puntate, che verranno trasmesse in sei serate. Di seguito troverai lae ildi questa sera. ...